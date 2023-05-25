Сергунина рассказала о развитии базы готовых решений в сфере ИИ для науки и бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные разработчики придумали свыше 440 готовых решений по использованию искусственного интеллекта в разных областях. С помощью них можно найти идеи для оптимизации предпринимательства и заменить иностранные цифровые продукты российскими, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, столица является одним из лидеров по внедрению современных подходов в разных сферах деятельности.

"Сегодня искусственный интеллект активно применяется в науке, предпринимательстве, промышленности, культуре и искусстве. Мы продолжаем анализировать лучшие отечественные и международные практики и адаптировать их под потребности мегаполиса", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

Каталог решений находится в базе знаний на портале о технологиях ICT.Moscow. Так, среди предложений можно найти голосовой помощник для сайтов, платформу для проверки подлинности видеороликов, а также систему контроля качества деятельности специалистов.

Отмечается, что база знаний об ИИ представляет собой часть информационной инфраструктуры Москвы для делового сообщества, в том числе сотрудников IT-компаний. Она была придумана еще в 2020 году. В базе собраны отечественные и иностранные практики применения ИИ. Кроме того, там публикуются новости и исследования по этой тематике.

После открытия сервис посетили свыше полумиллиона раз. Проект был отмечен призом профильной российской премии. Уже в этом году сайт дополнили данными о реализованных в последние годы проектах в разных странах.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что ИИ стал отвечать уже практически на половину вопросов от москвичей на цифровых платформах. По словам градоначальника, за прошлый год цифровая система mos.ru смогла обработать 650 миллионов услуг.