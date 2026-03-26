Использование ИИ в образовании могут взять под контроль в России

Использование искусственного интеллекта в образовании могут взять под контроль в России. С такой инициативой выступили на общественном совете в Минцифры. В Совете Федерации уже готовят соответствующий законопроект.

Поводом стали данные исследований: по информации системы "Антиплагиат", примерно каждый четвертый студент использует нейросетью при написании работ. При этом сами учащиеся признаются, что к помощи технологий прибегают гораздо чаще.

