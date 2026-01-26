Форма поиска по сайту

26 января, 07:15

Москвичам рассказали о работе роботов-доставщиков

В Москве работают около 200 автономных роверов-курьеров. Они выполняют более 1,5 тысячи заказов в сутки, повышая качество жизни горожан и разгружая дороги.

Для безопасности департамент транспорта разработал правила взаимодействия с роботами-доставщиками. Если ровер застрял, не нужно его поднимать, также запрещено открывать крышку устройства или дергать его за флажок, чтобы не вызвать поломку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологиигородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

