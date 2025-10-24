Планшет HUAWEI MatePad 12 X сможет заменить кисти и холсты студентам художественных вузов. Он позволяет точно имитировать работу с традиционными художественными материалами, устраняя необходимость в бумаге, кистях и громоздких этюдниках.

Преподаватели и художники отметили, что устройство удобно для учебы и работы благодаря легкости, тонкому корпусу и высокой энергоэффективности. Производители данного планшета запустили конкурс для его владельцев. Заявки принимают до 31 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



