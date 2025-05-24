В "Лужниках" проходит международный киберфестиваль. В программе – конференция для специалистов в области технологий и бизнеса, а также открытая часть для всех желающих.

Гости могут посетить лекции, мастер-классы, пообщаться с экспертами и узнать, как современные разработки помогают в повседневной жизни. В рамках фестиваля также работают детские зоны, спортивные площадки и аллея стажировок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.