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24 мая, 16:45

Технологии

В "Лужниках" проходит международный киберфестиваль

В "Лужниках" проходит международный киберфестиваль

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В "Лужниках" проходит международный киберфестиваль. В программе – конференция для специалистов в области технологий и бизнеса, а также открытая часть для всех желающих.

Гости могут посетить лекции, мастер-классы, пообщаться с экспертами и узнать, как современные разработки помогают в повседневной жизни. В рамках фестиваля также работают детские зоны, спортивные площадки и аллея стажировок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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