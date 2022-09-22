Новые iPhone могут не работать с мобильными операторами РФ

Новые iPhone могут не работать с российскими мобильными операторами. Ассоциация торговых компаний и производителей техники заявляет, что смартфоны 14-й модели продают в России нелегально, даже при условии параллельного импорта.

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