20 августа, 16:45Технологии
Москвичам рассказали, как установить незаконно подключенные устройства к домашнему Wi-Fi
Если к домашнему Wi-Fi-роутеру подключились несанкционированные устройства, установить их может помочь провайдер. У него необходимо запросить материалы о снижении скорости интернета и список привязанных к сети гаджетов.
Кроме того, можно самостоятельно собрать параметры роутера, отследить все логи и уникальные адреса подключенных устройств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.