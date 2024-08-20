Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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20 августа, 16:45

Технологии

Москвичам рассказали, как установить незаконно подключенные устройства к домашнему Wi-Fi

Москвичам рассказали, как установить незаконно подключенные устройства к домашнему Wi-Fi

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Если к домашнему Wi-Fi-роутеру подключились несанкционированные устройства, установить их может помочь провайдер. У него необходимо запросить материалы о снижении скорости интернета и список привязанных к сети гаджетов.

Кроме того, можно самостоятельно собрать параметры роутера, отследить все логи и уникальные адреса подключенных устройств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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