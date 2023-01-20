"Актуальный репортаж": школьники могут разучиться думать из-за нейросети ChatGPT

Школьники могут разучиться думать из-за новой нейросети ChatGPT. Западные СМИ написали, что эта программе лучше Google. Дело в том, что нейросеть умеет писать тексты, а также решать задачи по любым предметам. Пользователю остается только дать задание и получить готовый вариант ответа.

Несколько стран уже решили строго контролировать использование подобных программ. Также стало известно, что ChatGPT адаптировали для использования на русском языке.

В каких сферах используют нейросеть в мире и в России? В чем кроется опасность? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.