18 февраля, 12:15

Технологии

Глава Минцифры Шадаев заявил, что работу Telegram замедлили из-за нарушения законов РФ

Нотариусы смогут направлять документы гражданам через "Госуслуги"

Отправленные сообщения начали исчезать у пользователей Telegram

В Telegram заблокировали почти 7,5 млн групп и каналов с начала 2026 года

Роскомнадзор не подтвердил информацию о блокировке Telegram в России с 1 апреля

Депутат Госдумы Свинцов заявил, что Telegram начал выполнять требования Роскомндзора

Роскомнадзор прокомментировал сообщения о полной блокировке Telegram весной

"Техно": как найти работу с помощью ИИ

Роскомнадзор не стал комментировать информацию о блокировке Telegram с 1 апреля

Роскомнадзором принято решение замедлить работу мессенджера Telegram из-за постоянного нарушения российского законодательства, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая перед депутатами Госдумы.

Министр отметил, что все понимают значимость сервиса, поэтому его основной функционал доступен, замедление происходит только на загрузке тяжелых файлов. Шадаев также сообщил, что исполнительная власть страны пытается выстроить конструктивный диалог с администрацией мессенджера, но Telegram проигнорировал уже 150 тысяч запросов об удалении запрещенной в России информации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологии

