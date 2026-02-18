Глава Минцифры Шадаев заявил, что работу Telegram замедлили из-за нарушения законов РФ

Роскомнадзором принято решение замедлить работу мессенджера Telegram из-за постоянного нарушения российского законодательства, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая перед депутатами Госдумы.

Министр отметил, что все понимают значимость сервиса, поэтому его основной функционал доступен, замедление происходит только на загрузке тяжелых файлов. Шадаев также сообщил, что исполнительная власть страны пытается выстроить конструктивный диалог с администрацией мессенджера, но Telegram проигнорировал уже 150 тысяч запросов об удалении запрещенной в России информации.

