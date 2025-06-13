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13 июня, 19:30

Технологии

В Москве прошел фестиваль молодежных медиа "ВТЕМЕ"

В Москве прошел фестиваль молодежных медиа "ВТЕМЕ"

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В Москве прошел один из крупнейших фестивалей молодежных медиа "ВТЕМЕ". Молодые люди в возрасте от 12 до 18 лет представили свои творческие проекты: телепрограммы, фильмы, социальные и анимационные ролики.

Данный фестиваль был посвящен современным инструментам создания и продвижения контента, а также развитию новых талантов в сфере медиа. На протяжении нескольких дней участники боролись за победу в шести основных номинациях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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