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10 октября, 21:45

Технологии

Новый способ запуска рекламы представили на конференции "Яндекс. Директ"

Новый способ запуска рекламы представили на конференции "Яндекс. Директ"

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На конференции "Яндекс. Директ" для малого и среднего бизнеса представили новый способ запуска рекламы "Простой старт". Он подойдет даже начинающим предпринимателям, достаточно рассказать о себе в нескольких словах, а умные алгоритмы помогут запускам.

Технология позволяет быстро и легко настроить рекламную кампанию без глубоких знаний в области маркетинга и рекламы. С ее помощью можно выбрать целевую аудиторию, определить бюджет и настроить показы объявлений.

На конференции также обсудили актуальные тенденции в области рекламы, лучшие практики и новые инструменты для оптимизации рекламных кампаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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