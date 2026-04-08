"Яндекс" представил масштабное обновление Поиска

"Яндекс" представили масштабное обновление Поиска – теперь в нем появилась возможность диалога с нейросетью "Алиса AI" на вкладке под поисковой строкой. Теперь пользователи могут свободно перемещаться между стандартным поиском и режимом общения с нейросетью, при этом имея возможность уточнять информацию, прикреплять документы и медиафайлы, а также возвращаться к результатам выдачи. А еще появилась новая категория в тематическом поиске – услуги.

Поиск ищет исполнителя на нескольких площадках, где он представлен, и показывает рейтинг специалиста из разных источников, общее количество отзывов и наиболее упоминаемые аспекты работы мастера, а также информацию о проверке документов. Дополнительным ориентиром служит бейдж "Фиксирует цену", который присваивается на основе анализа отзывов с помощью искусственного интеллекта. Бейдж означает, что у специалиста проверены документы, а в отзывах пользователи отмечают соблюдение исполнителем оговоренной заранее стоимости – риск неожиданного повышения цены за услугу мастера минимален.

