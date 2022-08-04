На борьбу с нарушителями ПДД выпустили дронов на Кубани

На Кубани на борьбу с нарушителями ПДД выпустили дронов. Беспилотники способны контролировать одновременно до пяти полос, а установленная оптика позволит распознавать номера с дальнего расстояния.

Аппараты будут фиксировать нарушения и передавать информацию в ГИБДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.