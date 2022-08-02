Самолет, на котором может находиться Пелоси, заходит на посадку над Тайванем

Фото: flightradar24.com

Самолет ВВС США, на борту которого может находиться спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, приобрел устойчивый курс на снижение и заходит на посадку над Тайванем.

Лайнер движется в сторону административного центра острова города Тайбэй. Об этом свидетельствуют данные сервиса PlaneFinder.

Борт, находящийся в 130 километрах от Тайбэя, уже над сушей и за несколько минут снизился с 9,6 тысячи метров до 6,8.

Как сообщает тайбэйская газета "Цзыю шибао", аэропорт Суншань, на территории которого должен сесть самолет, снял маскировочные чехлы с зенитных пушек.

Речь идет о двуствольных артиллерийских установках класса "земля – воздух" калибром 35 миллиметров. Их применяют для борьбы с беспилотниками или барражирующими боеприпасами.

По данным издания, пушки установлены около взлетно-посадочной полосы. В состояние готовности также приведены радиолокационные системы.

Ранее сообщалось, что лайнер, на борту которого может находиться спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, летит в аэропорт Суншань, Тайбэй.

До этого в СМИ появилась информация, что Пелоси может прилететь на Тайвань во главе делегации из шести человек. Говорилось, что спецборт с Пелоси после вылета из Малайзии, вероятно, приземлится в аэропорту Тайбэя 2 августа, в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени (16:00 и 17:00 по московскому времени). Однако ее точный маршрут неизвестен.

Также сообщалось, что в делегацию Пелоси войдут пять членов палаты представителей от Демократической партии США. Американские политики, по данным газеты, покинут остров в первой половине дня в среду, 3 августа.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что власти КНР считают возможный визит Пелоси на Тайвань опасным и провокационным. Он добавил, что Пекин следит за этой ситуацией.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что не имеют отношения к возможному визиту Пелоси на Тайвань, сообщает телеканал CNBC.

По словам журналистки Кристины Уилки, представители администрации президента Джо Байдена пытаются убедить коллег из КНР, что на действия Пелоси не имеют влияния ни глава Белого дома, ни военные советники.

Журналистка подчеркнула, что американские чиновники и сам Байден на протяжении недель "завязывались в узлы", говоря о планах Пелоси посетить Тайвань.