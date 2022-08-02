Самолет, в котором может быть Пелоси, указал точкой назначения Тайбэй

Фото: flightradar24.com

Самолет, в котором может быть спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, летит в аэропорт Суншань, Тайбэй. Об этом свидетельствуют данные из Twitter-аккаунта IntelWalrus.

В свою очередь, сервис Flightradar, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, подтвердил, что самолет указал точкой назначений Тайбэй, прибытие в 17:43 мск.

Ранее СМИ писали, что Пелоси может прилететь на Тайвань во главе делегации из шести человек. Говорилось, что спецборт с Пелоси после вылета из Малайзии, вероятно, приземлится в аэропорту Тайбэя 2 августа, в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени (16:00 и 17:00 мск). Однако ее точный маршрут неизвестен.

Также сообщалось, что в делегацию Пелоси войдут пять членов палаты представителей от Демократической партии США. Американские политики, по данным газеты, покинут остров в первой половине дня в среду, 3 августа.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что власти КНР считают возможный визит Пелоси на Тайвань опасным и провокационным. Он добавил, что Пекин следит за этой ситуацией.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям". По его словам, Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.