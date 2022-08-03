Срок хранения данных о звонках с подменных номеров увеличат до года. Соответствующий проект постановления правительства доработали в Минцифры. Это необходимо для поиска источника мошеннических звонков, уточнили в министерстве.

Мобильные операторы опасаются новых затрат, ведь потребуется нарастить мощности для хранения данных. А для больших компаний это может вылиться в ощутимые суммы. Некоторые эксперты не исключили, что дополнительные траты операторы захотят компенсировать за счет увеличения тарифов на свои услуги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.