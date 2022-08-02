В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла

В настоящий момент движение в городе оценивается в два балла, а общая длина заторов составляет 50 километров. Об этом рассказал главный специалист ЦОДД Денис Исаев.

По его словам, заторы наблюдаются на Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов. Кроме того, движение затрудненно и на внешней стороне 68-го километра МКАД, и на внутренней стороне 14-го километра МКАД. Скопление машин есть и на Новорязанском шоссе в сторону центра, в районе Привольной улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

