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Новости

01 февраля, 17:15

Технологии

Новости регионов: испытания дрона модели "Паук" прошли в Пермском крае

Новости регионов: испытания дрона модели "Паук" прошли в Пермском крае

"Техно": в Москве создали сервис на основе ИИ, который помогает предотвратить аварии

Собянин: около 60 компаний Москвы подали заявки на резидентство в первом кластере видеоигр

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В Пермском крае прошли испытания уникального дрона модели "Паук". Его разработали для контактной очистки линий электропередачи. Беспилотник садится на провод и счищает с него наледь, предотвращая аварии и обрывы. "Паук" также может поднимать грузы весом до девяти килограммов и работать при низких температурах и ветре до 10-ти метров в секунду.

Борьба с мазутом на пляжах Краснодарского края становится все технологичнее. Сейчас в Анапе тестируют установку по отмыванию песка. Его загружают в емкость с водой, затем прогревают и добавляют моющие вещества. В результате чистый песок оседает на дне, а мазут собирают с поверхности, чтобы потом утилизировать

Крупнейший в России рыболовный траулер спустили на воду на Камчатке. Судно "Виктор Гаврилов" строили 5 лет на заводе в Калининграде. Траулер представляет из себя мобильное рыбное производство. Он оснащен оборудованием для обработки рыбы и морозильными камерами для хранения готовой продукции.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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