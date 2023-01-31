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Новости

31 января, 22:15

Происшествия

В Тверском суде началось рассмотрение дела о крупнейшей афере с билетами театров

В Тверском суде началось рассмотрение дела о крупнейшей афере с билетами театров

Фургал попросил признать его невиновным в организации убийств конкурентов

Суд отправил в СИЗО главу IT-управления ФТС Васильева

"Московский патруль": Суд изберет наказание главе IТ-управления ФТС России Васильеву

Суд арестовал главу IТ-управления ФТС России Васильева по делу о взятке

"Актуальный репортаж": серийный убийца кошек получил 2,5 года колонии в Москве

Судебный процесс над автоподставщиком начался в Москве

Водитель Lexus, зажавший руку полицейского стеклом в Москве, получил 5 лет колонии

Михаил Ефремов попросил заменить тюремный срок на принудительные работы

Михаил Ефремов попросил заменить ему лишение свободы на принудительные работы

Тверской суд начал рассматривать дело "билетной" мафии. Пострадавшие – сотни любителей театрального искусства и самые известные театры страны, такие как Большой и Малый театры, Мариинка и многие другие.

Организаторы преступного бизнеса продавали билеты с большой наценкой через сайты-двойники. По подсчетам следствия, они успели выручить миллиард рублей.

Кто оказался на скамье подсудимых? И какое наказание им грозит? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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