В Тверском суде началось рассмотрение дела о крупнейшей афере с билетами театров

Тверской суд начал рассматривать дело "билетной" мафии. Пострадавшие – сотни любителей театрального искусства и самые известные театры страны, такие как Большой и Малый театры, Мариинка и многие другие.

Организаторы преступного бизнеса продавали билеты с большой наценкой через сайты-двойники. По подсчетам следствия, они успели выручить миллиард рублей.

Кто оказался на скамье подсудимых? И какое наказание им грозит? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.