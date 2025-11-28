Балашихинский суд огласит приговор по делу о мошенничестве с квартирой Долиной

Балашихинский суд в эти минуты оглашает приговор четырем обвиняемым в мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной. Певица смогла вернуть себе жилье, но лишилась денег, а покупательница осталась без квартиры и без 112 миллионов рублей.

Адвокат Елена Сенина пояснила, что ранее не судимым подсудимым могут назначить от 5 до 7 лет лишения свободы. Эксперт по недвижимости Зара Назарян сообщила, что риэлторское сообщество внесло инициативу изменить правила расчетов при сделках.

