Суд арестовал директора пансионата в Подмосковье после отравления постояльцев

Суд заключил под стражу директора частного пансионата в подмосковном городе Видное, где от отравления скончались 6 постояльцев. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Задержанной предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг. Инцидент произошел 19 декабря. Из пансионата были госпитализированы более 40 постояльцев. Предварительно, у всех пострадавших обнаружены признаки острого инфекционного заболевания.

