24 декабря, 22:30Происшествия
Суд арестовал директора пансионата в Подмосковье после отравления постояльцев
Суд заключил под стражу директора частного пансионата в подмосковном городе Видное, где от отравления скончались 6 постояльцев. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Задержанной предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг. Инцидент произошел 19 декабря. Из пансионата были госпитализированы более 40 постояльцев. Предварительно, у всех пострадавших обнаружены признаки острого инфекционного заболевания.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.