Прокурор запросил 6 и 9 лет заключения организаторам экскурсии по коллектору на Неглинке

Обвинение запросило 9 и 6 лет заключения для диггеров, которые организовали смертельную экскурсию по Неглинке. Александра Кима и Никиту Дубаса обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



Экскурсию могли отменить по погодным условиям, однако не сделали этого. В итоге во время дождя уровень воды в коллекторе поднялся, и 8 человек погибли.

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