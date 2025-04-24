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Новости

24 апреля, 18:15

Происшествия

Прокурор запросил 6 и 9 лет заключения организаторам экскурсии по коллектору на Неглинке

Прокурор запросил 6 и 9 лет заключения организаторам экскурсии по коллектору на Неглинке

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Суд в Москве посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми

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Отца сестер Хачатурян посмертно признали виновным в насилии над ними

Московский суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над своими дочерями

Обвинение запросило 9 и 6 лет заключения для диггеров, которые организовали смертельную экскурсию по Неглинке. Александра Кима и Никиту Дубаса обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Экскурсию могли отменить по погодным условиям, однако не сделали этого. В итоге во время дождя уровень воды в коллекторе поднялся, и 8 человек погибли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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