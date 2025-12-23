Мосгорсуд вернул квартиру многодетной семье, купившей ее у мошенников. Раннее Люблинский районный суд лишил их права собственности на жилье, купленное в ипотеку в 2013 году.

Семья с 3 детьми более 3 лет боролась за сохранение квартиры, узнав лишь спустя 10 лет, что предыдущая собственница была обманута мошенниками. При этом сама она числилась пропавшей, а затем – умершей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.