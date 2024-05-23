Начальник ГУ связи ВС РФ Шамарин арестован по делу о получении взятки

Начальник Главного управления связи ВС РФ и замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом заявили в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.

23 апреля был задержан замминистра обороны Тимур Иванов, которого также подозревают в получение взятки в особо крупном размере. Свою вину обвиняемый не признал. Как сообщил его адвокат, сумма вменяемой взятки составляет 1 миллиард 125 миллионов рублей.

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