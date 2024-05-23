Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 10:15

Политика

Начальник ГУ связи ВС РФ Шамарин арестован по делу о получении взятки

Начальник ГУ связи ВС РФ Шамарин арестован по делу о получении взятки

Новости мира: суд в Лондоне разрешил Джулиану Ассанжу оспорить экстрадицию в США

Басманный суд продлил арест еще четверым обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе"

Суд может продлить срок содержания под стражей обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе"

"Безопасный город": суд продлил арест восьми фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

"Безопасный город": суд отправил под домашний арест хирургов из клиники Хайдарова

Восьми фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле" продлили арест

Суд отправил под домашний арест хирургов клиники IQ Plastique Елагина и Кадзаева

Суд отправил врача клиники IQ Plastique Илью Елагина под домашний арест

Басманный суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Начальник Главного управления связи ВС РФ и замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом заявили в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.

23 апреля был задержан замминистра обороны Тимур Иванов, которого также подозревают в получение взятки в особо крупном размере. Свою вину обвиняемый не признал. Как сообщил его адвокат, сумма вменяемой взятки составляет 1 миллиард 125 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыполитикапроисшествиявидеоКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика