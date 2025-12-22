22 декабря, 18:15Шоу-бизнес
Бизнес-партнер блогера Лерчек задолжал ей и ее экс-супругу около 200 млн рублей
Бизнес-партнер блогера Валерии Чекалиной (Лерчек. – Прим. ред.) Роман Вишняк задолжал ей и ее экс-супругу Артему Чекалину около 200 миллионов рублей. Об этом заявил сам Чекалин во время заседания в Гагаринском суде Москвы. Также показания дали другие свидетели по делу.
Чекалиных обвиняют в незаконном выводе из страны прибыли от онлайн-марафонов по фитнесу. Речь идет о сотнях миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.