Бизнес-партнер блогера Лерчек задолжал ей и ее экс-супругу около 200 млн рублей

Бизнес-партнер блогера Валерии Чекалиной (Лерчек. – Прим. ред.) Роман Вишняк задолжал ей и ее экс-супругу Артему Чекалину около 200 миллионов рублей. Об этом заявил сам Чекалин во время заседания в Гагаринском суде Москвы. Также показания дали другие свидетели по делу.

Чекалиных обвиняют в незаконном выводе из страны прибыли от онлайн-марафонов по фитнесу. Речь идет о сотнях миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.