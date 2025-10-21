Форма поиска по сайту

21 октября, 18:15

Общество

Столичный суд вернул пенсионерке квартиру, которую она продала 6 лет назад

Столичный суд вернул пенсионерке квартиру, которую она продала 6 лет назад

Столичный суд вернул пенсионерке квартиру, которая она продала 6 лет назад.

Однокомнатную квартиру купил в свое время ее сосед, отдав за недвижимость 5 миллионов рублей. Затем в купленной квартире он с женой сделал ремонт на 1 миллион рублей. Спустя 3 года пенсионерка передумала и подала в суд против покупателя.

Женщина заявила, что в момент купли-продажи якобы не осознавала своих действий. Суд поверил ей и вернул жилье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

