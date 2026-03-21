21 марта, 12:30
Тверской суд наложил обеспечительный арест на имущество бизнесмена Александра Галицкого
Тверской суд наложил обеспечительный арест на имущество бизнесмена Александра Галицкого. Это срочная судебная мера, которая запрещает ответчику продавать или дарить имущество, а также пользоваться деньгами до конца судебного спора.
Как сообщили в правоохранительных органах, арест касается недвижимости и банковских счетов предпринимателя. Общая сумма арестованного имущества составляет 8 миллиардов рублей.
