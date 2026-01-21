Форма поиска по сайту

21 января, 08:00

Шоу-бизнес

Сергей Безруков выиграл суд у продавца масок с его лицом

Сергей Безруков выиграл суд у продавца масок с его лицом

Актер Сергей Безруков выиграл дело против частного предпринимателя за незаконное использование его изображения. Хамовнический суд Москвы постановил запретить продажу тканевых и карнавальных масок с лицом артиста.

Также ответчик Кристина Соболевская обязана удалить из объявлений персональные данные Безрукова. Кроме того, ей предписано выплатить актеру компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

судышоу-бизнесвидеоМитя КозачинскийДарья Крамарова

