Мосгорсуд продлил арест исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле" до 22 мая

Мосгорсуд продлил срок ареста четверым исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле" до 22 мая. Основная часть заседания проходила в закрытом режиме по просьбе следователя.

Теракт в концертном зале произошел практически ровно год назад – 22 марта 2024 года. Нападавшие ворвались в здание, расстреливали людей, а затем устроили поджог. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадали свыше 550 человек.

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