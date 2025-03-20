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20 марта, 15:30

Происшествия

Мосгорсуд продлил арест исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле" до 22 мая

Мосгорсуд продлил арест исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле" до 22 мая

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Мосгорсуд продлил срок ареста четверым исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле" до 22 мая. Основная часть заседания проходила в закрытом режиме по просьбе следователя.

Теракт в концертном зале произошел практически ровно год назад – 22 марта 2024 года. Нападавшие ворвались в здание, расстреливали людей, а затем устроили поджог. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадали свыше 550 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
судыпроисшествиявидеоМаксим ШаманинАлина Гилева
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