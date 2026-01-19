Развод рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой отложен

Бракоразводный процесс между Оксаной Самойловой и рэпером Джиганом (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин. – Прим. ред.) зашел в тупик. Джиган подал встречный иск, оспаривая брачный договор 2020 года, который, по его словам, он подписал под давлением в нестабильном состоянии, находясь в реабилитационном центре.

Самойлова заявляет, что уже "развелась в голове", вступая в "новую эру". Несмотря на это, она намерена сохранить хорошие отношения с отцом своих детей после окончательного решения суда.

