Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 13 апреля

Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего мужа блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) Артема Чекалина к 7 годам колонии общего режима по делу о незаконных валютных операциях. Ему также назначили штраф в размере около 194 миллионов рублей. Адвокат Чекалина заявил, что защита считает приговор незаконным и будет его обжаловать.

В Москве девушка, работающая в одном из баров, выложила в соцсети видео, где использует пасхальный кулич в качестве чаши для кальяна. Публикация вызвала широкий резонанс и Следственный комитет возбудил дело об оскорблении чувств верующих. Фигурантка принесла извинения, назвав свой поступок необдуманным, и поздравила всех с Пасхой.

На Волоколамском шоссе достраивают новый корпус Курчатовской школы, который откроется 1 сентября. Здание рассчитано на 800 учеников с 1-го по 11-й класс и построено по принципу "школа-город" – без коридоров, с "улицами" и трансформируемыми пространствами. Внутри разместят более трех десятков кабинетов, включая лабораторные комплексы, IT-полигон, медиатеку и студию для школьного телевидения.

