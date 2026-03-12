Форма поиска по сайту

12 марта, 13:45

Происшествия

Суд вынес приговоры фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Военный суд вынес приговоры исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле" и их пособникам.

Следственный комитет России собрал доказательства, подтверждающие виновность 19 фигурантов уголовного дела. Установлено, что планирование теракта началось за несколько месяцев.

Часть фигурантов прибыла из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Еще ряд лиц находились на территории России и занимались приобретением и изготовлением оружия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
судыпроисшествиявидеоЕлена ЛюбимоваЕвгения Мирошкина

