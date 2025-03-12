Пресненский суд Москвы отправил за решетку топ-менеджеров финансовой пирамиды в Москве

Пресненский суд Москвы поставил точку в деле о крупной финансовой пирамиде. За решетку на срок от 13 до 18 лет отправили топ-менеджеров, которые организовали бизнес в "Москва-Сити". Среди жертв их деятельности – балерина Анастасия Волочкова.

Вместо бурного роста капитала организаторы схемы перераспределяли деньги между участниками, а затем отправляли их в офшоры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.