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12 марта, 07:30

Происшествия

Пресненский суд Москвы отправил за решетку топ-менеджеров финансовой пирамиды в Москве

Пресненский суд Москвы отправил за решетку топ-менеджеров финансовой пирамиды в Москве

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Пресненский суд Москвы поставил точку в деле о крупной финансовой пирамиде. За решетку на срок от 13 до 18 лет отправили топ-менеджеров, которые организовали бизнес в "Москва-Сити". Среди жертв их деятельности – балерина Анастасия Волочкова.

Вместо бурного роста капитала организаторы схемы перераспределяли деньги между участниками, а затем отправляли их в офшоры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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