Москвичку оштрафовали за оскорбление в голосовом сообщении

В Москве вынесено первое судебное решение о штрафе за оскорбление, отправленное в виде голосового сообщения в мессенджере Telegram. Жительницу столицы оштрафовали на три тысячи рублей.

Этот случай стал прецедентным, так как ранее подобные дела касались только текстовых переписок или слов, сказанных при личной встрече. История со штрафами за голосовые сообщения приобретет массовый характер? Или это скорее частный случай?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.