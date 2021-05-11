Суд в Москве рассмотрит дело стримера, который избил девушку в прямом эфире

Суд в Москве приступает к рассмотрению дела стримера Андрея Бурима. Молодой человек под ником Mellstroy избил девушку на камеру прямо во время трансляции.

На глазах нескольких десятков человек стример бил девушку лицом о барную стойку. У пострадавшей черепно-мозговая травма. Все это произошло еще в октябре.

11 мая начинается рассмотрение дела по существу, все это время Mellstroy был под подпиской о невыезде. О том, что ему грозит, рассказал адвокат Владислав Кочерин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.