Блогера из Брянска оштрафовали на миллион рублей за клевету на ветерана

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Фото: depositphotos/AndreyPopov
Блогер и юрист Сергей Маслов оштрафован на один миллион рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по региону.
В августе прошлого года блогер опубликовал на YouTube ролик, в котором указал, что ветеран якобы сотрудничал с контрразведкой Германии. В результате было возбуждено уголовное дело о клевете.
"Брянский блогер осужден за обвинение участника Великой Отечественной войны в государственной измене. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Кроме того, суд удовлетворил также гражданский иск потерпевшей стороны о моральном вреде на сумму 100 тысяч рублей.
В суде отметили, что блогер специально сообщал ложную информацию, чтобы опорочить честь и достоинство ветерана.
Ранее в Госдуме заявили, что срок лишения свободы за публичное оскорбление памяти защитников Отечества может составить до пяти лет.
Авторы поправок предложили установить, что за оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны будет грозить штраф до 3 миллионов рублей. Также рассматриваются меры пресечения в виде принудительных работ до трех лет или лишение свободы на аналогичный период.
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