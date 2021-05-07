СК запросил арест гендиректора гостиницы "Вечный зов", где при пожаре погибли люди

Фото: Пресненский суд г. Москвы

Следственный комитет просит заключить под стражу гендиректора столичной гостиницы "Вечный зов", где при пожаре погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда.

"Поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора и главного бухгалтера ООО "Вечный Зов Премиум" Пустового А. Ю., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц"), сроком до 4 июля", – говорится в сообщении.

Ранее Пресненский суд отправил под арест до 4 июля управляющую и арендодателя гостиницы "Вечный зов". Они также проходят обвиняемыми по статье об оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности и повлекших смерть двух людей.

Пожар вспыхнул в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26, в ночь на 4 мая. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Жертвами происшествия стали два человека. Еще один взрослый находился в крайне тяжелом состоянии. Всего в больницы города были доставлены 14 человек, среди которых 8 детей.

Сообщалось, что в гостинице при пожаре не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов.

Наиболее вероятной версией ЧП в СК назвали короткое замыкание. Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

