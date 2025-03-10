10 марта, 15:45Шоу-бизнес
Чертановский суд избрал меру пресечения блогеру Александре Митрошиной
Чертановский суд избрал меру пресечения блогеру Александре Митрошиной. Ее отправили под домашний арест, на этом настаивала прокуратура. При этом следователи хотели заключить блогера под стражу в СИЗО.
По мнению СК, Митрошина скрывалась от следствия, живя в Дубае. Блогеру предъявляют легализацию средств в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов. Речь о более чем 127 миллионах рублей. На часть из них Митрошина приобрела недвижимость в Москве.
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