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10 марта, 15:45

Шоу-бизнес

Чертановский суд избрал меру пресечения блогеру Александре Митрошиной

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Чертановский суд избрал меру пресечения блогеру Александре Митрошиной. Ее отправили под домашний арест, на этом настаивала прокуратура. При этом следователи хотели заключить блогера под стражу в СИЗО.

По мнению СК, Митрошина скрывалась от следствия, живя в Дубае. Блогеру предъявляют легализацию средств в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов. Речь о более чем 127 миллионах рублей. На часть из них Митрошина приобрела недвижимость в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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