В Пресненском суде Москвы начали допрашивать риелтора, работавшего с блогером Гасановым

В Пресненском суде Москвы начали допрашивать риелтора, который работал с блогером Гусейном Гасановым. Он рассказал, что Гасанов купил апартаменты в рассрочку, а затем переоформил их на своего же риелтора по договору купли-продажи.

На данный момент блогер является фигурантом дела о легализации крупной суммы денег. По версии следствия, он не заплатил более 170 миллионов рублей налогов, но купил недвижимость в Пресненском районе за 68 миллионов.

Сам блогер обвинения отрицает. Он заочно арестован и находится в международном розыске. Пресненский суд закончил изучать письменные доказательства и теперь слушает свидетелей по делу.

