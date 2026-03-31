Россиянка потребовала от рэпера Басты признать ее родственницей и устроить на работу

Россиянка подала иск к рэперу Басте. Среди требований – признать ее родственницей и выплатить моральную компенсацию. У каких еще знаменитостей внезапно объявлялись сыновья, жены и даже матери, расскажет Москва 24.

Баста

Россиянка подала в суд на Басту (настоящее имя – Василий Вакуленко) с требованием признать ее родственницей. По мнению женщины, наличие родинок под левым глазом доказывает, что они с музыкантом не чужие друг другу люди. Помимо этого, россиянка выступила с требованием взыскать с рэпера 20 миллионов рублей, в том числе в качестве компенсации морального вреда.

Истица также попросила пристроить ее на работу в компанию, одним из совладельцев которой является Василий.

Известно, что женщина подавала иск уже четыре раза, но во всех случаях он был возвращен. Среди причин – невыполнение требований судьи, а также то, что дело уже поступило в инстанцию.

Андрей Губин

Несколько лет назад у звезды 1990-х тоже неожиданно объявился предполагаемый родственник. В 2017-м житель Донецка Максим Кваснюк заявил в телеэфире, что он является сыном певца. По словам молодого человека, его мать была поклонницей Губина и однажды пробралась за кулисы.

Артист не стал скрывать, что в молодости у него действительно были интрижки с поклонницами, однако свое отцовство отрицал.

"У меня всегда была определенная чистоплотность. И я следил очень внимательно", – отметил исполнитель.

При этом присутствующие в студии отметили внешнее сходство предполагаемых родственников. Несмотря на негативную реакцию, Губин все же прошел ДНК-экспертизу, которая подтвердила его слова: он не является отцом Максима Кваснюка.

Филипп Киркоров

Жительница Харькова Татьяна Пушина на протяжении долгих лет появлялась на выступлениях народного артиста РФ, называя себя "женой" кумира. В 2015-м СМИ сообщили, что настойчивой женщине удалось проникнуть на закрытую репетицию Киркорова.

"Забери меня, любимый, я же твоя жена!" – с такими восклицаниями, по словам очевидцев, Татьяна бросилась к Филиппу.

Однако артист не признал "супругу" и скрылся в гримерке. По данным журналистов, женщина даже демонстрировала всем желающим совместный фотоальбом, сделанный при помощи фотошопа.

Кроме того, известно, что Татьяна не первый раз пыталась приблизиться к кумиру, она даже обращалась к другим артистам, призывая помочь организовать встречу с возлюбленным, от которого она якобы растит детей.

В 2019-м Пушина стала героиней одной из программ, где рассказала, что представляет себя женой Киркорова с 16 лет, при этом они с певцом подходят друг другу и даже якобы похожи внешне. Женщина уверена: объект ее любви испытывает взаимные чувства, просто не показывает их на публике.

"Он большой артист, он притворяется. Он хорошо меня знает, постоянно меня встречает на концертах, я к нему бегу, он ко мне. Он любит меня. Он когда слышит, что я кричу "Филипп!", он подбегает и тает передо мной", – уверена Татьяна.

Николай Басков

В 2014-м жительница Оренбургской области Людмила Гнатив на всю страну заявила, что народный артист РФ Николай Басков является ее сыном. Как рассказала женщина в эфире одного из каналов, осенью 1976-го она родила двойню в Байконуре, но на кормление ей принесли только одного сына. Второй, по словам медиков, умер.

Однако Людмиле не отдали ни тело, ни бумаги, в которых была бы зафиксирована смерть ребенка, поэтому она не поверила врачам. А когда увидела на экране телевизора Баскова, решила, что он ее второй сын, который исчез в роддоме. Людмила отметила, что нашла сходство со знаменитым артистом в некоторых чертах лица, а также заявила, что у Баскова имеется ямочка на подбородке, как у ее мужа.

Ясность внес сам певец, который появился на программе и заявил, что не может быть сыном Людмилы. При этом Николай согласился пройти тест ДНК, чтобы раз и навсегда развеять сомнения женщины. Результат оказался отрицательным.

Муслим Магомаев

В 2018-м мужчина по имени Андрей Катков доказывал родство с умершим в 2008-м народным артистом СССР. Вместе с матерью Еленой они рассказали свою версию событий в эфире одной из программ. По словам женщины, она работала личным фотографом Магомаева в Баку и якобы там отношения между ними перешли грань рабочих. Елена также заявила, что исполнитель и его супруга, оперная певица Тамара Синявская, впоследствии даже гуляли с новорожденным Андреем.

Однако генетическая экспертиза, проведенная между предполагаемым сыном артиста и его единоутробным братом Юрием, опровергла возможность родства с вероятностью 88%. Результат не устроил Елену, и она стала героиней другой программы, в рамках которой был найден настоящий отец Андрея. При этом женщина продолжала настаивать, что родила от известного певца.

Тогда гостью проверили на полиграфе. Она утвердительно ответила на вопрос, действительно ли была фотографом Муслима Магомаева и вступала с ним в интимные отношения. Однако детектор лжи показал, что Елена солгала.