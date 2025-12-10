Блогер Маш Милаш пожаловалась подписчикам на сталкера

Блогер Маш Милаш рассказала в соцсетях о неудачной встрече со своим сталкером. Инфлюенсер также поделилась впечатлениями от обратной стороны популярности. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я ему по судьбе"

Блогер Маш Милаш (настоящее имя – Мария Камова) рассказала в своих соцсетях о встрече со сталкером. Когда она завтракала в кафе возле дома, к ней, несмотря на протесты, подсел молодой человек. Поначалу блогер решила, что это "какой-то наглый пикапер", поэтому начала снимать мужчину и свой диалог с ним на видео. Однако в процессе разговора инфлюенсер вспомнила парня: около полугода назад он уже приезжал к ней, вычислив по рилсам блогера район, в котором она живет.





Маш Милаш блогер В какой-то момент он набрался смелости, подошел ко мне и сказал: "Я хочу с тобой встречаться". Я ему четко, спокойно объяснила, что встречаться я с ним не буду, и мне показалось, что эта ситуация закрыта.

Однако 8 декабря молодой человек вновь нашел блогера, специально прилетев для этого из другого города. Камова выложила фрагмент разговора с чересчур настойчивым поклонником, который предложил ей "знакомиться, общаться". Более того, он предположил, что во время его прошлого визита к кумиру летом, Камова "соврала", что не хочет с ним отношений.

При этом поклонник признал, что действительно следит за звездой. Мужчина даже представлял себе начало их предполагаемых отношений.

"Я думал, ты сама все сделаешь", – сказал незнакомец Марии.

В свою очередь инфлюенсер посоветовала мужчине попробовать наладить контакт с девушками, которые сами проявляют к нему интерес и, как минимум, живут в одном городе с ним.

Камова не показала, чем закончился диалог со сталкером, но в другом видео отметила, что после публикации в комментариях стали писать девушки, которые тоже пострадали от преследований со стороны мужчин. Блогер назвала подобные ситуации ненормальными и страшными.

"Некоторые мужчины пишут: "Молодец, красавчик, смелый. Не побоялся". Но это не смешно. Вы можете сами почитать истории девочек, которые пишут, что к ним приходят домой. Ко мне в прошлом году также приходил мужик домой. И они не понимают слова "нет". Они думают, что все у них будет хорошо. У этого мужика, который сегодня ко мне приходил, в голове, что я ему по судьбе", – рассказала Камова фолловерам.

Мария также отметила, что не знает, как уберечь себя от преследований со стороны незнакомцев и что посоветовать другим девушкам.





Блогер, певица и рэпер

Маш Милаш начала вести блог с 2015 года. Тогда она начала выкладывать видео на YouTube о студенческих буднях, встречах с друзьями, а также пранки и розыгрыши. Впоследствии девушка стала записывать каверы песен знаменитых русскоязычных исполнителей и выкладывать в Сеть. В 2019-м Мария и вовсе заявила подписчикам о планах сосредоточиться на певческой карьере.

В блоге Камовой стало появляться меньше развлекательного контента и больше музыкального, Мария начала перепевать треки зарубежных артистов. Затем инфлюенсер стала делиться с фолловерами песнями собственного сочинения, которые поклонники тепло приняли.

Вскоре Мария начала читать рэп, а в 2021 году выпустила первый мини-альбом, а также записала совместный трек с блогером Марьяной Ро (настоящее имя – Марьяна Рожкова). В 2023 Камова презентовала полноформатную пластинку, в которую вошло 13 треков.

Осенью 2024 года блогер оказалась в центре крупного скандала. Подписчики обвинили ее в мошенничестве, заявив, что им в личные сообщения пришел розыгрыш 3 тысяч долларов (более 230 тысяч рублей по нынешнему курсу), для участия в котором нужно было заплатить комиссию. Фолловеры скинули деньги, но не получили приз и написали заявления в полицию. В свою очередь Камова заявила фанатам, что ее аккаунт взломали и розыгрыш был проведен злоумышленниками. Блогер также обратилась в полицию.