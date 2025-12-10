Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 17:34

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Блогер Маш Милаш пожаловалась подписчикам на сталкера

"Думал, ты сама все сделаешь": блогер Маш Милаш рассказала о преследованиях сталкера

Блогер Маш Милаш рассказала в соцсетях о неудачной встрече со своим сталкером. Инфлюенсер также поделилась впечатлениями от обратной стороны популярности. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я ему по судьбе"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/mash_milash_hub

Блогер Маш Милаш (настоящее имя – Мария Камова) рассказала в своих соцсетях о встрече со сталкером. Когда она завтракала в кафе возле дома, к ней, несмотря на протесты, подсел молодой человек. Поначалу блогер решила, что это "какой-то наглый пикапер", поэтому начала снимать мужчину и свой диалог с ним на видео. Однако в процессе разговора инфлюенсер вспомнила парня: около полугода назад он уже приезжал к ней, вычислив по рилсам блогера район, в котором она живет.

В какой-то момент он набрался смелости, подошел ко мне и сказал: "Я хочу с тобой встречаться". Я ему четко, спокойно объяснила, что встречаться я с ним не буду, и мне показалось, что эта ситуация закрыта.
Маш Милаш
блогер

Однако 8 декабря молодой человек вновь нашел блогера, специально прилетев для этого из другого города. Камова выложила фрагмент разговора с чересчур настойчивым поклонником, который предложил ей "знакомиться, общаться". Более того, он предположил, что во время его прошлого визита к кумиру летом, Камова "соврала", что не хочет с ним отношений.

При этом поклонник признал, что действительно следит за звездой. Мужчина даже представлял себе начало их предполагаемых отношений.

"Я думал, ты сама все сделаешь", – сказал незнакомец Марии.

В свою очередь инфлюенсер посоветовала мужчине попробовать наладить контакт с девушками, которые сами проявляют к нему интерес и, как минимум, живут в одном городе с ним.

Камова не показала, чем закончился диалог со сталкером, но в другом видео отметила, что после публикации в комментариях стали писать девушки, которые тоже пострадали от преследований со стороны мужчин. Блогер назвала подобные ситуации ненормальными и страшными.

"Некоторые мужчины пишут: "Молодец, красавчик, смелый. Не побоялся". Но это не смешно. Вы можете сами почитать истории девочек, которые пишут, что к ним приходят домой. Ко мне в прошлом году также приходил мужик домой. И они не понимают слова "нет". Они думают, что все у них будет хорошо. У этого мужика, который сегодня ко мне приходил, в голове, что я ему по судьбе", – рассказала Камова фолловерам.

Мария также отметила, что не знает, как уберечь себя от преследований со стороны незнакомцев и что посоветовать другим девушкам.

Блогер, певица и рэпер

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/mash_milash_hub

Маш Милаш начала вести блог с 2015 года. Тогда она начала выкладывать видео на YouTube о студенческих буднях, встречах с друзьями, а также пранки и розыгрыши. Впоследствии девушка стала записывать каверы песен знаменитых русскоязычных исполнителей и выкладывать в Сеть. В 2019-м Мария и вовсе заявила подписчикам о планах сосредоточиться на певческой карьере.

В блоге Камовой стало появляться меньше развлекательного контента и больше музыкального, Мария начала перепевать треки зарубежных артистов. Затем инфлюенсер стала делиться с фолловерами песнями собственного сочинения, которые поклонники тепло приняли.

Вскоре Мария начала читать рэп, а в 2021 году выпустила первый мини-альбом, а также записала совместный трек с блогером Марьяной Ро (настоящее имя – Марьяна Рожкова). В 2023 Камова презентовала полноформатную пластинку, в которую вошло 13 треков.

Осенью 2024 года блогер оказалась в центре крупного скандала. Подписчики обвинили ее в мошенничестве, заявив, что им в личные сообщения пришел розыгрыш 3 тысяч долларов (более 230 тысяч рублей по нынешнему курсу), для участия в котором нужно было заплатить комиссию. Фолловеры скинули деньги, но не получили приз и написали заявления в полицию. В свою очередь Камова заявила фанатам, что ее аккаунт взломали и розыгрыш был проведен злоумышленниками. Блогер также обратилась в полицию.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика