Москвичку осудили за кражу у пенсионерки, несмотря на оправдывающие показания потерпевшей

Москвичку осудили за кражу денег у пенсионерки, несмотря на оправдывающие показания потерпевшей.

Анастасию Иванову приговорили к двум годам условно. Эту запутанную историю освещали в СМИ. Сначала девушка проходила по двум эпизодам, однако у нее было алиби: показания свидетелей и видео с камер наблюдения.

Тем не менее Анастасия провела в СИЗО более полугода. Потом эти обвинения сняли и вменили ей еще один эпизод, другую кражу, и осудили на условный срок, хотя пострадавшая ее не опознала и в суде заявила, что девушка не виновата.



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