СК возбудил уголовное дело после того, как блокадница сделала себе операцию

23 ноября, 20:09
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело после того, как пожилая пациентка провела себе операцию. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
"По данным СМИ, с учетом имеющегося онкологического заболевания пожилую женщину не госпитализировали в медицинский стационар, не осуществили хирургическое вмешательство и не оказали ей паллиативной помощи. Тем самым поставили под угрозу ее жизнь и здоровье. В результате 90-летняя пенсионерка была вынуждена самостоятельно провести себе полостную хирургическую операцию", – говорится в сообщении.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").
О пожилой женщине, которая решила сделать себе операцию, чтобы избежать боли, написала сотрудница скорой помощи Виктория Шутова в соцсети "ВКонтакте". Там же она опубликовала текст предсмертной записки, которую написала блокадница перед операцией, боясь, что в случае ее смерти обвинят семью.
У пациентки выявили онкологию, однако плановую операцию пришлось отложить на неопределенный срок из-за положительного теста на COVID-19. Заболевание привело к осложнению – асциту.
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