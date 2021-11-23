Онколог назвал везением самостоятельно проведенную операцию пенсионерки из Выборга

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Пенсионерке с онкологией из Выборга, которая решила самостоятельно сделать операцию для вывода жидкости из брюшной полости, повезло, потому что такое хирургическое вмешательство делается только в медучреждении, сообщил "Газете.ру" врач-онколог, доктор медицинских наук Андрей Пылев.

"Напряженный асцит – это показание к экстренному вмешательству, и, естественно, это вмешательство должно проводиться только в условиях профильного стационара", – пояснил эксперт.

По его словам, пациенты с таким диагнозом должны находиться под наблюдением, а вывод жидкости должен быть не одномоментным, а в течение длительного времени.

Кроме того, подобная процедура всегда проводится под УЗИ-навигацией в связи с тем, что, когда дренируется брюшная полость, возможен риск нанесения вреда другим органам.

"Поэтому всегда врачом выбирается безопасное окно и под контролем УЗИ дренируется брюшная полость", – объяснил специалист, подчеркнув, что самостоятельная подобная операция может привести к инфекциям и перитониту.

Комитет здравоохранения Ленобласти организовал проверку после данного инцидента, на данный момент пенсионерка находится под наблюдением врачей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

О пожилой женщине, которая решила сделать себе операцию, чтобы избежать боли, написала сотрудница скорой помощи Виктория Шутова в соцсети "ВКонтакте". Там же она опубликовала текст предсмертной записки, которую написала блокадница перед операцией, боясь, что в случае ее смерти обвинят семью.

"Дорогая и любимая дoченька, а также любимые мoи внучата! Если сможете, простите меня за такой поступок, но с такими болезнями я жить не могу. Мне очень бoльно и тяжело. Люди, не вините дoчь, oна у меня хoрошая. Целую всех вас, ваша бабуля", – говорится в тексте.

У пациентки выявили онкологию, однако плановую операцию пришлось отложить на неопределенный срок из-за положительного теста на COVID-19. Заболевание привело к осложнению – асциту.

В комитете по здравоохранению региона отметили, что на данный момент состояние пациентки оценивается как стабильное.