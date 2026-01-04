Долина может не успеть съехать из спорной квартиры к 5 января

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье пока не знает, передаст ли артистка жилплощадь к обещанному сроку – 5 января. Ранее адвокат певицы заверяла, что Долина съедет к этой дате.

Суды признали сделку по продаже квартиры за 112 миллионов рублей действительной. Мосгорсуд постановил, что Долина обязана выселиться и снять с регистрации свою дочь и внучку.

