"Интервью": сын погибшего в ДТП с Ефремовым – о приговоре актеру

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым Виталий Захаров и его адвокат Сергей Аверцев дали интервью.

Удовлетворен ли Виталий приговором Михаилу Ефремову? Пойдут ли на диалог с новым адвокатом актера представители потерпевшей стороны? Для чего они планируют следить за судьбой Михаила в местах заключения?

Почему сын погибшего до сих пор не получил якобы выплаченной Ефремовым суммы в 800 тысяч рублей? И чьи интересы были нарушены в ходе суда? Об этом – в программе "Интервью".