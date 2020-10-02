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02 октября 2020, 13:30

Общество

"Интервью": сын погибшего в ДТП с Ефремовым – о приговоре актеру

"Интервью": сын погибшего в ДТП с Ефремовым – о приговоре актеру

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Сын погибшего в ДТП с Ефремовым Виталий Захаров и его адвокат Сергей Аверцев дали интервью.

Удовлетворен ли Виталий приговором Михаилу Ефремову? Пойдут ли на диалог с новым адвокатом актера представители потерпевшей стороны? Для чего они планируют следить за судьбой Михаила в местах заключения?

Почему сын погибшего до сих пор не получил якобы выплаченной Ефремовым суммы в 800 тысяч рублей? И чьи интересы были нарушены в ходе суда? Об этом – в программе "Интервью".

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