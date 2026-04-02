Женщина в четвертый раз попыталась доказать родство с Бастой в московском суде

Россиянка уже четвертый раз подает иск в московский суд с требованием признать ее родственницей рэпера Басты. Решающим аргументом, по ее версии, являются одинаковые родинки под левым глазом. По данным СМИ, женщина требует от артиста 20 миллионов рублей и трудоустройство в команду "Газголдер".

Суд вновь отказал в рассмотрении дела. Представители Басты назвали происходящее абсурдом и отказались от комментариев. Подобные случаи в музыкальной индустрии не редкость. По словам продюсера Леонида Дзюника, рядом с популярными людьми всегда появляются те, кто хочет прикоснуться к их известности или получить материальную выгоду.

