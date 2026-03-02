Представители Анны Седоковой и родственников Яниса Тиммы встретятся в Хорошёвском суде

В Хорошёвском суде 2 марта должны встретиться представители певицы Анны Седоковой и родственников ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Родные погибшего баскетболиста просят выделить его долю в имуществе, нажитом в браке с певицей.

Часть имущества была куплена на имя Седоковой, а некоторое уже продано, и теперь семья хочет получить денежную компенсацию. Отец спортсмена Райтис Тимма заявил, что его сын все делал от души, но все, что делала Анна, по его мнению, было чистым спектаклем и аферой с самого начала до конца.

