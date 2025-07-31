В Москве стартовал Международный Кубок по пляжному футболу. В этом году за чемпионство будут бороться восемь команд, в том числе московские "Строгино" и "Локомотив", а также сборные России, Бразилии, Саудовской Аравии, Казахстана, Белоруссии и Ирана.

К настоящему моменту российская сборная одержала победу над "Строгино". Игра завершилась со счетом 5:3, несмотря на то, что по ходу встречи национальная команда проигрывала со счетом 0:3.

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