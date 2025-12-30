Шахматист Магнус Карлсен проиграл партию из-за неловкости во время игры

Шахматист Магнус Карлсен проиграл партию индийскому сопернику Арджуну Эригайси из-за собственной неловкости. Во время игры норвежец уронил ферзя на пол и одновременно попытался нажать на часы, чтобы остановить время.

В итоге времени Карлсена оказалось недостаточно, и партия завершилась поражением. С досады он ударил по столу, но все же пожал руку сопернику, признал поражение и вернул ферзя на доску.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.